Antibiotiques : la consommation en hausse, notamment chez les enfants

La hausse est manifeste, en prescriptions comme en doses consommées en ville. La consommation d'antibiotiques, qui avait rebondi en France en 2021 après une chute au début de la pandémie de Covid, a poursuivi sa reprise en 2022, ont annoncé lundi les autorités sanitaires. "Si la consommation d’antibiotiques reste globalement orientée à la baisse depuis 2012, elle a augmenté en 2022 à un rythme plus soutenu qu'en 2021", selon une étude annuelle menée par Santé publique France (SPF) à partir de données sur les remboursements effectués par la Sécurité sociale.

Dans le détail, la hausse est de 16,6% sur un an concernant les prescriptions (plus de 800 pour 1.000 habitants dans l’année), et de 14% concernant les doses consommées en ville, hors hôpital, (avec 21,6 doses pour 1.000 habitants et par jour), contre 5% en 2021.