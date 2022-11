"On manque de tout" : pourquoi les pénuries de médicaments s'aggravent

Cette situation s'explique par plusieurs facteurs. De façon globale, "il y a une augmentation de la demande par rapport à la fabrication", explique le président de l'USPO. "Ce problème explique, par exemple, les ruptures de paracétamol alors que la demande a fortement augmenté et que la production ne suit plus", précise le pharmacien. Un constat partagé par l'Agence publique du médicament (ANSM), qui a estimé, le 18 novembre dernier, que "les stocks n'ont pas été à la hauteur habituelle" et que les "lignes de production doivent être relancées".

La mondialisation est également pointée du doigt. Alors que la plupart des usines de fabrication se situent en Asie, en cas de problème sur la chaîne de production, "le risque de rupture est d'emblée très élevé" pour les pays importateurs, détaillait le Leem, principal lobby français du secteur pharmaceutique, en 2019. Autre explication : faute de modèle économique pour certains traitements, comme les antibiotiques, souvent déjà vendus sous forme générique, les gros laboratoires ont tendance à délaisser des maladies ou à négliger des marchés en développement.

La France pâtit par ailleurs d'une autre donnée qui la pénalise sur le front de l'approvisionnement : "La France est le pays où le médicament est le moins cher d'Europe, vous avez donc des industriels qui vont fabriquer des médicaments et quand ils fabriquent 100 boîtes qui sont destinées au marché français, peut-être qu’ils préfèrent n'en vendre que 80 à la France et 20 ailleurs où le pays va les payer plus cher comme l’Espagne, l’Allemagne ou l’Italie", souligne Pierre-Olivier Variot.