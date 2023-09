Apnée du sommeil : comment atténuer les symptômes naturellement ?

Pour éviter de se réveiller plus fatigué que la veille, il serait également bienvenu d’adopter une certaine routine avant de se mettre au lit. Par exemple, l’Assurance maladie recommande de favoriser l’endormissement en réduisant la lumière et le bruit dans la chambre à coucher. De la même manière, il est souhaitable de se coucher à la même heure. Dans une étude publiée en 2021 dans la revue scientifique European Heart Journal, les experts révèlent que l’heure idéale pour se coucher se situe entre 22 et 23 heures, permettant par ailleurs de réduire l’apparition de troubles cardiovasculaires. Par ailleurs, les professionnels de santé insistent sur l’importance de dormir sur le côté, et non sur le dos, une position qui fait basculer la langue vers l’arrière et favorise le blocage des voies respiratoires.