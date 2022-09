Apnée du sommeil : la justice se saisit des plaintes visant les respirateurs Philips

Depuis juin 2021, le groupe néerlandais Philips a été contraint d'engager à l'échelle internationale une campagne massive de rappel de plusieurs modèles défectueux de respirateurs utilisés notamment par des patients souffrant d'apnée du sommeil. Utilisés par quelque 350.000 patients en France et 1,5 million dans toute l'Europe, ceux-ci contiennent une mousse insonorisante. C'est cette dite mousse qui est en cause : le groupe ayant remarqué que des particules sortaient de certains appareils et pouvaient donc être inhalées ou ingérées par le patient. Le cas échéant, elles peuvent provoquer des irritations, comme des maux de tête. En juin 2021, la firme avait même évoqué un risque "potentiel" de cancers à long terme.