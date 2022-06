Appareils dentaires pour adultes : un sourire parfait à quel prix ?

C'est plus rapide et deux à trois fois moins chers qu'un traitement traditionnel, à partir de 1400 euros. A ce tarif il faut faire des compromis. "On va modifier la position des dents uniquement antérieur, les dents du sourire et pas déplacer les molaires qui sont plus difficile à déplacer. On va ainsi plus rapidement au résultat", précise Dr Laetitia Dias.

Comment les prix sont-ils réduits ? Les gouttières sont fabriquées sur place grâce à six imprimantes 3D, de quoi économiser la rémunération d'intermédiaires et les frais de transport.