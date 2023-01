"Au bord de l'implosion" : les régulateurs du Samu tirent la sonnette d'alarme et menacent de faire grève

Premiers interlocuteurs des patients lors des appels aux centres 15, les ARM sont 2500 sur le territoire français, selon l'Afarm, qui en réclame "800 supplémentaires pour travailler dans des conditions plus humaines". Si les capacités de formation ont été accrues et devraient atteindre quelque 750 places fin 2023 - contre 400 aujourd'hui - les cursus de dix mois peinent à faire le plein. En cause selon les organisations : les conditions de travail et le niveau de rémunération qui débute à environ 1400 euros.

Pour tenter de convaincre de nouveau personnels de s'engager, elles réclament également que les ARM soient versés dans la "filière soignante" - et non administrative - de la fonction publique, mais aussi en "catégorie active" afin de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite. "Ils prennent en pleine face, 24h sur 24, la détresse des patients. Les études ont montré qu'ils étaient particulièrement exposés à des troubles de stress post-traumatique. Quand on est celui qui, par téléphone, va conduire des gestes de réanimation à des personnes qui ont un proche en arrêt cardiaque, on n'est plus un agent administratif, on est un soignant et même si cette mesure est relativement symbolique, elle est fondamentale pour nous", détaille sur LCI Frédéric Lapostolle, professeur de médecin d'urgence à Bobigny (Seine-Saint-Denis)