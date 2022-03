Après deux ans de pandémie, la santé psychologique des salariés "très dégradée"

Alors que l'on entre dans la troisième année de la pandémie, le moral des salariés est loin d'être au beau fixe. C'est, en substance, ce qui ressort d'un sondage réalisé par OpinionWay pour le cabinet Empreinte Humaine et publié ce mercredi. Selon cette enquête réalisée en ligne du 27 janvier au 11 février auprès d'un panel représentatif de 2.001 salariés, "la fatigue pandémique s'installe". Dans le détail, 67% se disent fatigués des discussions concernant le Covid dans les médias, 55% sont lassés "de suivre toutes les réglementations et recommandations" et 35% "n'ont plus envie de lutter" contre le virus.