Après dix ans passés à l'hôpital, près d'une infirmière sur deux préfère partir

Ce sont des chiffres inquiétants pour l'hôpital français, d'autant plus quand on sait que la période de la pandémie de Covid-19 n'est pas prise en compte dans l'étude qui les établit. Selon une étude de la Drees, le service statistique du ministère des Solidarités et de la Santé, "près d'une infirmière hospitalière sur deux" avait quitté l'hôpital, voire changé de métier, après dix ans de carrière. Un chiffre observé à la suite de trente ans d'étude, entre 1989 et 2019.