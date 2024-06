Les moustiques, qui prolifèrent dans l’humidité, risquent de faire leur retour en nombre cet été. Si certaines solutions existent pour les repousser, d'autres paramètres, eux, ont tendance à les attirer. C'est notamment le cas de certaines couleurs ou de groupes sanguins, comme l'ont révélé plusieurs études.

Ces prochains mois ne devraient pas manquer de piquant. Les pluies abondantes des dernières semaines ont créé un terrain favorable pour les moustiques dont les œufs n'attendaient qu'un temps humide et des températures plus douces pour éclore. L'insecte si redouté de l'été aurait ainsi repris du service avec quelques semaines d'avance dans certaines régions.

Pour éviter la piqûre et les démangeaisons, il existe plusieurs solutions, comme les sprays répulsifs, les insecticides, les bracelets à ultrason ou encore les huiles essentielles. Mais en dehors du fait que toutes ces alternatives n'ont pas la même efficacité, il faut ajouter le fait que nous ne sommes pas non plus tous des proies égales pour les moustiques. Certains paramètres sont en effet susceptibles de nous exposer davantage.

Une couleur de prédilection ?

Dans une étude publiée en 2022 dans la revue Nature Communications, les chercheurs de l'Université d'État de Washington à Seattle (États-Unis), ont mis en évidence que la couleur peut attirer les moustiques. Plus en détails, ces derniers ont observé au cours de leur expérience que les insectes volaient vers le rouge, orange, noir ou cyan, et s'ils avaient senti au préalable du dioxyde de carbone qui se dégage de notre respiration. Le blanc et le vert, au contraire semblent les éloigner ou tout du moins ne pas les attirer.

Selon Jeffrey Riffell, auteur principal de l'étude, "lorsque des moustiques sentent des odeurs spécifiques, comme le CO2 de notre haleine, cela les stimule à aller à la recherche de couleurs spécifiques", comme "les vêtements que nous portons."

Des groupes sanguins plus attirants ?

Quelque vingt ans plus tôt, en 2004, des scientifiques avaient, eux, observé au cours de leurs travaux publiés dans la revue Journal of Medical Entomology que les personnes appartenant aux groupes sanguins A et O étaient plus susceptibles de se faire piquer par les moustiques que celles du groupe B. En cause : les sécrétions produites qui attirent davantage les moustiques. Mais le groupe O, plus concentré en protéines servant à la reproduction, serait encore plus prisé de l'insecte. Pour rappel, seule la femelle moustique, qui a besoin de sang pour permettre à ses œufs d'arriver à maturité, pique.

Un peu plus tôt encore, une autre étude menée en 2002 avait conclu que l'odeur de l'alcool était aussi susceptible d'attirer les moustiques, qui avaient notamment plus tendance à se poser sur les personnes ayant consommé de la bière.