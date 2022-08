Après la polémique, Doctolib va renforcer ses procédures de vérification

Ils ont annoncé, ce mercredi, dans un communiqué, avoir pris une "première série de mesures" (...) "visant à renforcer ses procédures de vérification et de signalement des professionnels référencés sur son site". Pour les praticiens exerçant des activités de bien-être non réglementées, qui représentent 3% des praticiens de Doctolib et 0,3% des rendez-vous pris (dont font partie les naturopathes), une équipe dédiée va vérifier leur identité et leur fiche de présentation.