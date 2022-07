Après le commerce en ligne, Amazon met le paquet sur les vaccins

Si le géant fondé par Jeff Bezos est omniprésent lorsque l'on évoque le commerce en ligne ou le streaming vidéo via sa plateforme Prime, on l'associe bien moins en France à un acteur de la santé. Pourtant, outre-Atlantique, CNBC rapporte qu'Amazon a obtenu le feu vert des autorités sanitaires pour lancer un essai clinique. Son partenaire scientifique, le Fred Hutchinson Cancer Research Center, est spécialisé dans la recherche contre le cancer. Ensemble, les deux entités comptent mettre au point des "vaccins personnalisés", en mesure de traiter le cancer du sein et le mélanome, une forme de cancer de la peau. 20 patients sont d'ailleurs recherchés actuellement pour prendre part aux premiers essais cliniques.

Un représentant d'Amazon a confié à la presse que l'essai serait avant tout conduit par le centre de recherche Fred Hutchinson. L'occasion d'en dire davantage sur l'implication de l'entreprise dans ce projet : "Amazon apporte son expertise scientifique et en apprentissage automatique [...] pour explorer le développement d’un traitement personnalisé pour certaines formes de cancer", a-t-il précisé. "Ce sera un processus long et pluriannuel", a ajouté l'intéressé, selon qui la firme reste ouverte à une collaboration "avec d’autres organisations des soins de santé et des sciences de la vie" à l'avenir. Le Daily Mail observe qu'Amazon "n'est pas le seul acteur du marché à rechercher un traitement personnalisé du cancer basé sur le séquençage de l'ADN". Pour autant, on peut imaginer que les compétences technologiques de la firme lui seront utiles dans ce domaine, à l'instar de Google qui a notamment développé une filiale spécialisée dans les biotechnologies.