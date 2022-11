Poliomyélite : après des décennies sans cas en France, le vaccin est-il vraiment devenu inutile ?

Le dernier cas dit "autochtone" (observé en France, avec une personne infectée en France) remonte "à 1988", note l’expert de l’Institut Pasteur, confirmant que "les poliovirus ‘sauvages’, historiques, ne se concentrent plus aujourd’hui qu’au Pakistan, en Afghanistan, et plus récemment au Malawi et au Mozambique". Pour autant, les pays occidentaux, dont la France, ne sont pas à l’abri : "Récemment, une même souche de poliovirus a circulé durant plusieurs mois à Londres et aux États-Unis. Cette souche a été responsable d’un cas de poliomyélite en juin de cette année à New York". Il s’agissait d’une personne non-vaccinée, "un jeune homme d’une vingtaine d’années qui se trouve désormais en fauteuil roulant". Si les personnes infectées sont une majorité à ne pas s’en apercevoir, celles qui développent une forme symptomatique courent de vrais risques : "paralysies, pertes de tonus musculaire, de motricité au niveau facial… C’est la conséquence d’une destruction des fibres nerveuses liée au virus". Les cas les plus graves peuvent même conduire au décès.

Le virus à l’origine de la poliomyélite se développe dans l’intestin. Une infection peut ainsi intervenir par le biais des selles, se transmettre à la suite d’un mauvais lavage des mains, par les eaux usées, de baignade, ou bien via le changement des couches d’un enfant. Maël Bessaud reconnaît volontiers que les pays les plus pauvres, où les systèmes d’assainissements sont défaillants et où l’accès à l’eau potable reste précaire, sont les plus exposés. Toutefois, la circulation de poliovirus au Royaume-Uni et aux États-Unis observée cette année prouve que personne n’est à l’abri. "Gardons à l’esprit qu’un cas détecté signifie automatiquement plusieurs centaines de personnes porteuses du virus et qui le transmettent autour d’elles", lance le spécialiste. "Des importations du virus sont régulières, y compris en France, mais nous ne les voyons pas car tout le monde est vacciné". Dès lors, il juge primordial de conserver une couverture vaccinale très forte, afin d’éviter que les individus pouvant se voir contaminés ne développent pas de forme grave.