Après une chute, comment soigner un hématome ou une ecchymose ?

Suite à une chute ou un léger traumatisme, des bleus ou des bosses peuvent apparaître à différents endroits du corps avec plus ou moins de douleur. En adoptant les bons gestes, il est possible de soulager rapidement ces petits bobos et d’éviter les complications. Compresses de glace, arnica, gels, crèmes… Zoom sur les indispensables pour accélérer la guérison des ecchymoses ou des hématomes.

La plupart d’entre nous disposent d’une trousse à pharmacie avec tout l’équipement nécessaire pour soulager un bleu ou une bosse. Dans les deux cas, il s’agit d’une hémorragie sous-cutanée, bien que le résultat soit plus ou moins volumineux et spectaculaire selon les cas. Le bleu ou ecchymose, d’abord, résulte de la rupture de vaisseaux sanguins sous la peau suite à un choc léger, une chute ou une contusion, rappelle le site de l’Assurance maladie. De couleur bleutée ou violacée, il est généralement bénin et disparaît en quelques semaines. Il ne doit pas être confondu avec l’hématome, le terme médical pour désigner une "bosse". Cette lésion, provoquée par une accumulation de sang sous la peau, apparaît après un accident ou un choc violent et répété. S’ils sont pour la plupart sans gravité, il est important d’avoir les bons réflexes pour éviter de vous tordre de douleur.

Le froid, votre meilleur allié

Pour limiter les symptômes, il est important de réagir le plus vite possible. Si vous en avez à disposition, la glace reste votre meilleure alliée pour soulager les zones endolories. Appliqué sur un bleu ou une bosse, le froid va réduire l’afflux sanguin, ce qui va freiner le saignement sous-cutané. Rappelez-vous bien qu’il ne faut surtout pas appliquer de glace directement sur la peau nue en raison des risques de brûlures. En cas de blessure, certains professionnels recommandent d’appliquer le protocole GREC, pour glace, repos, élévation et compression. Cette dernière étape permet de comprimer la lésion et de réduire le gonflement.

Quels produits naturels utiliser en cas de blessure ?

La plante la plus souvent citée pour apaiser un bleu ou un hématome reste sans doute l’arnica. Réputée depuis l’Antiquité pour ses propriétés anti-inflammatoires, cette plante vivace est associée au traitement des chocs et traumatisme bénins. Elle est disponible en pharmacie sous forme de crèmes, de gels ou encore de sprays, mais ne doit pas être appliquée sur une plaie ouverte. Hormis ce réflexe incontournable, l’argile verte aurait, elle aussi, la capacité d’apaiser rapidement la douleur et de favoriser la résorption des hématomes. Elle peut être utilisée sous forme de cataplasme pour une meilleure application sur la zone touchée. Si vous êtes victime d’une mauvaise chute, vous pouvez aussi appliquer une crème à base de vitamine K, qui atténue les risques d’hémorragie. En outre, une carence en vitamine K peut également être responsable de saignements de nez fréquents, d’ecchymoses et d’hématomes. Des médicaments homéopathiques de type Hémoclar peuvent également être indiqués en traitement local pour les traumatismes légers.

Ces signes qui doivent vous alerter

Mais ces premiers gestes de base pourraient ne pas suffire en fonction de la violence du choc. Si l’un de vos proches est touché à la tête, assurez-vous qu’il ne change pas de comportement (vomissement, somnolence, perte de connaissance) dans les heures qui suivent le choc. En cas de traumatisme au niveau de zones aussi sensibles que l’œil ou des parties génitales, n’hésitez pas non plus à consulter un professionnel de santé qui vous indiquera la marche à suivre. Mieux que n’importe quelle crème ou pommade, le meilleur moyen d’éviter les bleus ou les bosses reste encore la prévention ! Avant toute activité sportive impliquant un risque de chute, veillez à être correctement équipé en casque, genouillères, coudières et autres protections indispensables.

Selon l’âge des personnes avec qui vous vivez, les risques de chutes sont fréquents. Par conséquent, il est crucial d’adapter votre environnement. Pour éviter que votre enfant se blesse, par exemple, protégez les angles de murs et rebords de table, installez des barrières de sécurité dans les pièces interdites et dangereuses, comme les escaliers par exemple. Pour les personnes âgées, il est important que la marche soit la plus fluide possible, en évitant notamment les “pièges” et objets susceptibles de les faire chuter, comme les tapis. Si l’on ne peut pas anticiper chaque accident, certains peuvent raisonnablement être évités avec un minimum de préparation et d’organisation.