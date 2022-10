Après une vague de critiques, Doctolib bannit près de 6000 "praticiens du bien-être"

Parmi ces clients éconduits, des naturopathes, des sophrologues ou encore des hypnothérapeutes, tout autant de professions certes légales, mais non réglementées et absentes pour cette raison des répertoires officiels (le Répertoire Partagé des Professionnels intervenant dans le système de santé, abrégé RPPS, et Adeli). "Aucune obligation légale" ne contraignait Doctolib, mais ce choix "parait logique" pour ce groupe "devenu un tiers de confiance dans le secteur de la santé", qui n'a "pas vocation à faire autre chose", selon son président. L'objectif : "garantir aux patients une information objective et vérifiée", abonde le directeur France de la plateforme, Arthur Thirion, dans un communiqué.

L'incontournable plateforme de prise de rendez-vous et de téléconsultation, érigée par les pouvoirs publics en pilier de la campagne de vaccination anti-Covid, a été rattrapée par son succès mi-août, quand des soignants lui ont reproché sur les réseaux sociaux de référencer des naturopathes aux pratiques dangereuses. Parmi ceux-ci, des adeptes de personnalités controversées comme Irène Grosjean et Thierry Casasnovas.

Pris dans la tourmente, Doctolib avait dans un premier temps "suspendu la prise de rendez-vous pour 17 profils" de professionnels litigieux, puis "renforcé ses procédures de vérification", avant d'engager un véritable "travail de fond" : "six semaines de consultations auprès de 40 acteurs", dont les ordres de santé, les syndicats de soignants et les associations de patients mais aussi la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).