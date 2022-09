Près de la moitié des salariés ont posé au moins un arrêt maladie en 2022

En parallèle, l'étude confirme la progression des troubles psychologiques et, dans une certaine mesure, du mal-être de manière générale. Le Covid-19 et les maladies ordinaires (grippe, rhume, angine...) sont les deux principales causes des arrêts maladie en 2022, représentant respectivement 22% et 21% d'entre eux. Viennent ensuite les troubles psychologiques et l'épuisement professionnel (16%). Si l'on refait le calcul sans prendre en compte les absences pour Covid-19, les troubles psychologiques sont les seuls à progresser de manière continue depuis deux ans (20% contre 17% en 2021 et 15% en 2020).