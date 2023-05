Arrêts de courte durée, troubles psychologiques... ce que révèle le dernier baromètre de l'absentéisme au travail

Si les seniors sont toujours les plus touchés par l'absentéisme, toutes les tranches d'âge des 3 millions de salariés du portefeuille Axa ont connu une augmentation de leur taux d'absentéisme et la plus importante concerne les moins de 30 ans. En effet, il a augmenté de plus de 50% dans cette catégorie entre 2019 et 2022.

"La large réouverture des lieux de convivialité a sans doute contribué à favoriser la propagation des virus dans cette tranche d’âge de la population", avance le rapport.