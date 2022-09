Arrêts de travail en téléconsultation : les "cas particuliers" seront pris en compte, assure François Braun

"On parle sur l'année dernière de 110.000 arrêts de travail qui ont été faits par téléconsultation. C'est deux fois plus que l'année précédente et ce sera deux fois plus cette année. Dans 80% des cas, ce sont des patients qui ont fait faire un arrêt de travail par un autre médecin que leur médecin traitant. Forcément, ça interroge", a détaillé le ministre auprès de franceinfo afin de justifier sa mesure.

Selon Gabriel Attal, ce qu'il considère comme une fraude aux arrêts de travail aurait coûté en 2021 près de 100 millions d'euros à la Sécurité sociale, d'où la mise en place d'un non-remboursement pour ce cas précis. Pour autant, la mesure a pu provoquer l'inquiétude de certains, si bien que le ministre de la Santé a fait quelques précisions. "La téléconsultation, c'est très utile, c'est un outil, mais comme tout outil qui se développe, il faut faire attention à son utilisation", a-t-il expliqué.