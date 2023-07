L'aspartame classé "peut-être" cancérogène : quels sont les risques pour la santé ?

Depuis 40 ans déjà, il remplace le sucre dans nos aliments. Au fil des décennies, l'aspartame s'est glissé un peu partout, à commencer par les sucrettes, mais aussi les gâteaux, sodas light, yaourts, bonbons, céréales, chewing-gums et même dans plus de 600 médicaments, sous forme de sirop ou de pastille. Mais, le substitut, devenu l'un des édulcorants les plus répandus dans le monde, ne serait pas sans danger pour la santé.

Fortement controversé, il est soupçonné de favoriser cancer, diabète ou accouchements prématurés. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'est finalement positionnée ce vendredi 14 juillet, estimant que l'aspartame était "peut-être" une substance cancérogène, sans toutefois se montrer alarmiste.

Cette mesure de précaution s'appuie notamment sur une étude française qui s'est penchée sur cet édulcorant de synthèse, qui permet de remplacer d'importantes quantités de sucre grâce à un pouvoir sucrant 200 fois plus élevé, tout en étant faible en calories. "Nous avons montré des liens entre des personnes qui consommaient plus d'aspartame et un risque accru de cancer au global, plus spécifiquement de cancer du sein et de cancers liés à l'obésité", explique Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'Inserm et investigatrice principale de la cohorte "Nutrinet-Santé", dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article. "Nous avons également observé des associations avec le risque de maladie cérébro-vasculaire et le risque de diabète de type 2."

L'OMS se veut toutefois rassurante : la dose journalière considérée comme étant sans risque ne doit pas être modifiée, a-t-elle arbitré, puisque les preuves scientifiques actuelles ne sont pas suffisantes selon elle pour revoir à la baisse ces recommandations, fixées depuis 42 ans.