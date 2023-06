Aspartame : l'édulcorant pourrait être classé "cancérogène possible" par l'OMS

Boissons gazeuses, chewing-gums, desserts, céréales... Dans tous ces aliments et boissons, il est possible de trouver de l'aspartame, un édulcorant artificiel, souvent utilisé comme substitut au sucre. Il pourrait pourtant être déclaré "peut-être cancérogène" (groupe parfois aussi appelé "cancérogène possible") par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), agence de l'Organisme mondial de la Santé (OMS).

C'est effectivement ce qu'aurait affirmé deux sources à l'agence Reuters qui a révélé l'information ce 29 juin. Le CIRC devrait faire l'annonce officielle le 14 juillet prochain. L'aspartame pourrait retrouver dans cette catégorie d'autres aliments comme l'aloe vera ou le diesel. Sont également cités par l'organisme, dans cette catégorie, la menuiserie ou l'exposition répétée à des procédés d'impression.