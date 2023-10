Aspartame : pourquoi l’édulcorant artificiel star des boissons sucrées pose problème ?

D’après le Centre de lutte contre le cancer, l’aspartame, qui conserve à ce jour son titre d’édulcorant le plus utilisé au monde, est contenu dans plus de 6 000 produits alimentaires dits "allégés" ou "light". Si de nombreux rapports d’expertise ont écarté tout effet nuisible ou pernicieux sur la santé cette dernière décennie, deux études européennes vont pourtant provoquer des remous importants. La première, diligentée par la Fondation Ramazzini de Bologne de 2005 à 2010, conclut que l’aspartame provoque des cancers, notamment du foie et des poumons, chez les rats et les souris qui en ont consommé durant toute leur existence.

Toutefois, l’EFSA a jugé que "l’augmentation de l’incidence des lymphomes-leucémies chez les rats traités n’était pas liée à l’aspartame", en raison particulièrement de certains changements pathologiques liés à l’âge des sujets. Aussi, en 2010, une étude danoise publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition affirmait que la consommation d’au moins une boisson gazeuse par jour contenant un édulcorant augmente le risque de naissance prématurée de 27 %, jusqu’à 78 % si l’on en boit plus de quatre. Mais là encore, l’EFSA se montre plus mesurée, signalant que d’autres facteurs environnementaux, et surtout l'exposition à d’autres produits alimentaires, devraient être pris en compte.