Une assurance Covid-19 désormais exigée pour voyager dans 41 pays

Il y a encore deux ans, avant le début de la crise du Covid-19, seuls six États imposaient ce type de justificatif aux voyageurs. Mais avec la multiplication des cas et la contagiosité de certains variants comme Omicron, les pays se montrent de plus en plus exigeants concernant la couverture des frais de santé des touristes. Désormais, une quarantaine de destinations conditionnent l'entrée des voyageurs sur le territoire à la présentation d'une assurance Covid-19.