Assurance maladie : 150 millions d'euros de fraudes détectées au 30 juin, en hausse de 30%

Ce sont des "résultats probants" que la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) a voulu présenter ce jeudi 5 octobre. Sur les six premiers mois de l'année, elle a déjà détecté et stoppé l'équivalent de 150 millions d'euros de fraudes. Soit 30% de plus que l'an dernier, à la même période (30 juin 2022).