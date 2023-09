Le déficit de la sécurité sociale devrait doubler en 2027

Le "trou de la sécu" ne cesse de se creuser. L'avant-projet de loi de financement de la Sécurité sociale, que l'AFP a pu consulter, table sur un déficit de 8,8 milliards d'euros en 2023 puis à 11,2 milliards en 2024. C'est bien plus que les projections établies par le texte précédent, en avril dernier, qui évoquaient respectivement 8,2 et 9,6 milliards d'euros. Pire, les pertes devraient encore augmenter dans les années à venir, atteignant 15,8 milliards d'euros en 2025 (contre 13 évoqués jusqu'à présent), puis 17,5 milliards en 2026 et 17,9 milliards en 2027.