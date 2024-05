Dépistage du cancer du sein : à quel âge devez-vous faire votre premier contrôle ?

Selon l'Organisation européenne du cancer, la France est à la traîne sur la prévention et le dépistage du cancer, notamment celui du sein. Or, une femme sur huit développe ce type de cancer au cours de sa vie. Sachant que le risque est plus élevé entre 50 et 74 ans, à quel moment devient-il raisonnable de faire un dépistage ?

Quand il est détecté tôt, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10, c'est le mot d'ordre des professionnels de santé. Pour autant, ce message de prévention ne semble pas avoir beaucoup d'impact sur la population, à en juger par un rapport de l’Organisation européenne du cancer. Le document, publié ce lundi 13 mai, alerte sur le retard de la France en matière de dépistage des cancers : celui-ci n’est que de 46,9% pour le cancer du sein dans l’Hexagone, contre 54% en Europe.

Et c'est un véritable problème de santé publique quand on sait qu'un cancer du sein est à la fois le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez la femme, devant ceux du côlon-rectum et du poumon, avec 61.214 nouveaux cas diagnostiqués en 2023 et 12.100 décès estimés chaque année, selon l'Institut national du cancer.

Un dépistage tous les deux ans entre 50 et 74 ans

L'âge est l'un des principaux facteurs de risque puisque près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans. C'est donc généralement à partir de ce moment-là que le programme national de dépistage des cancers du sein, mis en place par les autorités de santé depuis 2004, vous est recommandé. Il concerne les femmes entre 50 et 74 ans, sans symptômes et n'ayant pas de facteurs de risque particuliers de cancer du sein, autre que leur âge.

Durant cette période, tous les deux ans, vous recevez un courrier d'invitation pour effectuer une mammographie de dépistage, accompagné d'un bon de prise en charge et de la liste des radiologues de votre département agréés dans le cadre de ce programme national de prévention. Vous n’avez rien à payer. L’Assurance Maladie règle directement le radiologue.

Cet examen consiste en une radiographie des seins qui utilise des rayons X à faible dose, associée à un examen clinique des seins (observation et palpation). Éventuellement, d’autres examens peuvent être nécessaires (par exemple une échographie ou une radiographie complémentaire). Ces examens complémentaires sont courants et ne signifient pas nécessairement qu’il y a une anomalie.

Un suivi particulier si vous présentez un risque "élevé"

Avant 50 ans, il n’est pas recommandé de recourir au dépistage des cancers du sein, car il n'y a pas assez d'études ayant montré l'efficacité de ce dépistage avant cet âge. Après 74 ans, le dépistage n’est pas abandonné, mais individualisé. Toutefois, chaque situation est unique. Ainsi, certaines femmes présentent un niveau de risque de cancer du sein considéré comme plus élevé que la moyenne. Ce sont celles qui ont des antécédents de cancer du sein, de l'utérus et/ou de l'endomètre (muqueuse interne de l'utérus) ou certaines affections du sein (hyperplasie atypique ou affection proliférative bénigne), ou encore qui ont été exposées à une irradiation thoracique à haute dose avant l'âge de 30 ans, par exemple pour le traitement d'un lymphome de Hodgkin, détaille l'Institut national du cancer. Vous n'êtes alors pas concernée par le programme national de dépistage des cancers du sein, même si vous avez entre 50 et 74 ans. Dans ces cas-là, une surveillance spécifique vous est proposée suivant votre situation et votre âge.

Par ailleurs, certaines prédispositions génétiques, notamment les mutations familiales BRCA 1 ou BRCA 2, exposent les femmes qui en sont porteuses à un risque dit "très élevé" de cancer du sein. Si votre médecin estime que vous pourriez être dans ce cas, il vous proposera de vous orienter vers une consultation d'oncogénétique.

Enfin, sachez que quel que soit votre niveau de risque, un examen clinique de vos seins (observation et palpation) est recommandé au moins une fois par an à partir de 25 ans. Cet examen rapide et indolore permet de détecter une éventuelle anomalie. Il peut être réalisé par un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme.