Asthme allergique : l'espoir d'un vaccin pour des millions de patients

Les quelque deux millions de Français sujets à l'asthme allergique disposent principalement de corticoïdes, diffusés par inhalateur. Mais pour les cas d'asthme allergique sévère, cette réponse est insuffisante. Les patients sont alors traités par anticorps monoclonaux thérapeutiques, des médicaments "onéreux et contraignant les patients à effectuer des injections pendant des années, voire tout au long de leur vie".

Le vaccin, nommé "Kinoïde®" constitue pour eux l'espoir d'un traitement plus simple et moins cher. Et pas seulement en France, puisque plus de 150 millions de personnes souffrent d'asthme allergique dans le monde. Le vaccin pourrait également prévenir d'autres pathologies allergiques, comme la dermatite atopique et l'allergie alimentaire, selon des études précliniques prometteuses.