"Asthme d'orage" : pourquoi la météo peut déclencher des crises graves

En France, plus de 4 millions de personnes souffrent d’asthme, et près d’un adulte sur trois est allergique aux pollens, selon Santé publique France. Si c'est votre cas, même si ces crises ne surviennent pas forcément à chaque orage, les prévisions météo peuvent être bien plus qu'un simple guide sur ce qu'il faut porter ou sur la nécessité d'apporter un parapluie.

Le fait de savoir que des orages se dirigent vers vous peut servir d'avertissement préalable, conseille un médecin de l'Université d'Harvard. Veillez à prendre correctement vos médicaments, et assurez-vous d’en avoir en réserve à portée si besoin. Idéalement, restez à l'intérieur jusqu'à ce que l'orage soit passé, conseille-t-il.