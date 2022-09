Asthme : un pic d'hospitalisations observé chez les moins de 15 ans, selon Santé Publique France

En revanche, la tendance est totalement différente outre-mer. "Dans la zone Océan Indien, 4e semaine de rentrée scolaire à la Réunion et 3e semaine à Mayotte, le nombre de passages aux urgences pour asthme et la part d’activité chez les enfants de moins de 15 ans sont en baisse par rapport à la semaine précédente (-47% soit -44 passages et 7% de part d’activité vs 10% en S35)", indiquent les autorités sanitaires, précisant que la "proportion d’hospitalisation après passages aux urgences est en légère baisse : 28% en S36 vs 29% en S35". Là encore, l'activité est similaire au niveau des exercices précédents.