Larves retrouvées dans du lait pour bébé : une centaine de signalements en trois ans, selon une association

"On a fait l'analyse de 100.000 produits, on a tamisé 9.000 boîtes pour voir s'il y avait quelque chose dedans... Nous n'avons rien trouvé, indique Vanessa Guyaz, directrice de Danone nutrition spécialisée France. Cela nous a rassurés sur notre processus de fabrication." Pour la marque, les asticots ne sont pas liés à un problème des sites de production Danone. "On garantit que les produits qui sortent de l'usine ne contiennent pas de larves ni d'insectes, ajoute la responsable. La présence d'insectes apparaît post-ouverture de la boîte."