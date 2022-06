Comment bien s'isoler du bruit des voisins ?

Pour bien se protéger des bruits extérieurs, il faut commencer par bien choisir ses portes et ses fenêtres afin de laisser justement tous ces bruits à l'extérieur. Il faut choisir des portes munies d'un coupe-froid et ne pas hésiter à bien calfeutrer ses contours. Surtout, ne choisissez pas de portes en acajou à âme creux lesquelles laissent malheureusement passer tous les bruits. Si vos fenêtres ne possèdent pas de double-vitrage, qui est un très bon isolant du froid et du bruit, vous pouvez facilement vous procurer des films transparents anti-bruits à coller sur celles-ci. Ces films évitent, enfin le mieux possible car ce n'est pas un produit miracle, les bruits extérieurs de pénétrer à l'intérieur des habitations. Le soir, si vous avez des volets, n'oubliez pas de les fermer. Ils permettent, en plus de protéger du froid et des regards, d'atténuer les bruits.

Autour d'une maison, les arbres, les buissons, les haies, etc. peuvent, eux aussi, servir d'écran sonore contre certains bruits extérieurs. N'hésitez donc pas à en planter tout autour de votre maison. En plus de vous permettre de réduire les nuisances sonores, un peu de verdure ne vous apportera que des bienfaits sur la santé tout en embellissant votre jardin.