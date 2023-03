Le Canada autorise une entreprise à produire et à vendre de la cocaïne

L'entreprise Sunshine Earth Labs a indiqué qu'elle disposait désormais d'une permission lui donnant le droit de "légalement posséder, produire, vendre, et distribuer de la feuille de coca et de la cocaïne", mais aussi de la morphine, de l'ecstasy, et de l'héroïne. Un peu plus tôt, en février, une licence similaire avait été attribuée à une autre firme : Adastra Labs. Celle-ci ne fabriquait jusqu'alors que des produits basés sur des extraits de cannabis.

Pour le Canada, cette évolution expérimentale de la législation doit permettre de faire évoluer la lutte contre les addictions aux opioïdes. Les politiques répressives n'ayant pas permis d'endiguer le phénomène, les autorités cherchent des solutions alternatives pour venir en aide aux personnes qui font face à des addictions à la drogue. Rien qu'en Colombie-Britannique, plus de 10.000 personnes sont décédées d'une overdose depuis 2016, année qui a vu la lutte contre la drogue définie comme une urgence de santé publique. Des morts à mettre en relation avec la population de cette province, qui compte quelque cinq millions d'habitants.