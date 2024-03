Audition : Faites-vous bien ce qu’il faut pour préserver votre capital auditif ?

Le jeudi 14 mars 2024 sera la 27ᵉ édition de la Journée Nationale de l'Audition. Elle vise à informer la population sur les troubles auditifs. D'après l’Inserm, un adulte sur quatre (entre 18 à 75 ans) est touché par une forme de déficience auditive. Pour éviter ces troubles, associés à l’isolement social et au déclin cognitif, voici comment préserver son audition avant qu’il ne soit trop tard.

D’après une étude de l’Inserm publiée en 2022, un adulte sur quatre (entre 18 à 75 ans) est touché par une forme de déficience auditive, avec des conséquences physiques, émotionnelles et sociables variables selon les cas. Comme le rappelle l’organisme de recherche, cette déficience sensorielle se caractérise notamment par une destruction du nerf auditif ou des cellules ciliées de la cochlée, l’organe impliqué dans la perception des sons. Dans la plupart des cas, la perte auditive est un phénomène normal, appelé presbyacousie, qui apparaît avec l’âge. Autre cause majeure des troubles de l’audition, l’exposition forte et répétée au bruit, qui peut endommager nos oreilles et provoquer une surdité irréversible. Heureusement, il existe des solutions assez simples pour lutter contre ces difficultés à percevoir les sons qui nous entourent.

Lutter contre les nuisances sonores élevées et répétées

L’audition, qui se traduit par la faculté d’entendre et d’interpréter les sons, est une faculté fragile. Pour la préserver au quotidien, il est important de les éloigner des sources potentielles de danger, notamment du bruit. À partir d’une exposition à un niveau sonore de 80 décibels sur une journée de travail de huit heures, la législation du travail considère que l’ouïe est en danger. C’est le cas spécifiquement si votre environnement de travail est comparable à celle d’une rue animée, d’un restaurant fréquenté ou d’un bruit d’aspirateur pendant une bonne partie de la journée. Pour les oreilles, le seuil de la douleur est atteint à partir de 120 décibels, soit le bruit d’un coup de tonnerre ou d’une sirène. Passé 140 décibels, le bruit d’un moteur d’avion au décollage ou d’une explosion, un être humain peut perdre définitivement l’audition.

De manière générale, il est recommandé de porter des protections auditives, comme un casque anti-bruit ou des bouchons d’oreilles, et de faire des pauses sonores régulières lorsque l’on est exposé au bruit durant une période prolongée. Si vous êtes mélomane dans l’âme, attention au volume ! Les professionnels de santé préconisent de ne pas écouter la musique trop forte, en particulier si vous utilisez des écouteurs, qui pourrait provoquer des lésions auditives. Si vous avez l’habitude de fréquenter les boîtes de nuit ou d’assister à des concerts, tenez-vous le plus possible à distance des enceintes et sources de bruit.

Quels sont les autres comportements à risque pour l’ouïe ?

Outre les ambiances sonores bruyantes, vous pouvez aussi vous exposer à des troubles auditifs si vous n’adoptez pas les bons réflexes en matière d’hygiène auriculaire. Pour nettoyer vos oreilles, les professionnels sont unanimes : le coton-tige est à bannir ! Ces bâtonnets ouatés peuvent venir tasser le cérumen plus profondément à l’intérieur du conduit auditif. Avec à la clé, un risque de formation de bouchons qui peuvent entraver la perception des sons et créer une perte auditive temporaire. Un coton-tige mal utilisé peut provoquer une perforation du tympan, qui peut être à l’origine de douleurs, d’hémorragies, d’acouphènes ou encore d'une perte auditive.

Si vous êtes un amateur des sports extrêmes, comme la plongée, le parachutisme ou encore le ski, sachez que ces sports peuvent mettre vos tympans à rude épreuve à cause des variations de pression. À titre préventif, il est notamment conseillé de systématiquement sécher vos oreilles après la baignade pour éviter que l’eau ne stagne dans le conduit auditif. Encore, le site de référence pour les médecins et pharmaciens met en garde sur l’exposition à certains médicaments dits "ototoxiques", qui peuvent augmenter les risques d’atteinte auditive. Il s’agit de l’aspirine, de certains antibiotiques, diurétiques et traitements de chimiothérapie (cisplatine). Ainsi, il est préférable de faire contrôler son audition avant d’envisager ce type de traitement. Pour finir, n’hésitez pas à consulter un ORL dès le début des symptômes et de vous soumettre à des tests d’acuité à partir de 60 ans si aucune gêne ne s’est manifestée auparavant.