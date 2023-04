Autisme : les troubles ORL pendant l'enfance, un signe annonciateur ?

Des tests par âges ont par ailleurs révélé de fortes associations entre troubles ORL et troubles autistiques chez les enfants âgés de 30 à 42 mois. Ainsi, les enfants recueillant des scores élevés sur les traits autistiques à 30 mois manifestaient plus de signes ORL que les autres tandis que l'autisme, en soi, était associé à tous les symptômes ORL, à l'exception de l'apnée du sommeil.

Ces résultats "peuvent être importants car ces signes auditifs et respiratoires peuvent être des marqueurs précoces d'un risque accru d'autisme", commentent les chercheurs qui y voient un espoir de faire la lumière sur les origines de ce trouble développemental, tout en soulignant plusieurs limites à leurs travaux. Il n'est notamment "pas possible de déterminer si ces affections ORL ont un rôle causal dans le développement de traits autistiques ou sont liées à un facteur non mesuré." Et de détailler : "Une possibilité, par exemple, pourrait être la conséquence de la prévalence accrue de troubles physiques mineurs. Des anomalies chez les personnes autistes, y compris des différences anatomiques dans la structure et/ou le positionnement de l'oreille, ces différences dans la morphologie de l'oreille augmentant le risque de pathologies ORL".