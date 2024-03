Autisme, trouble de l'attention... Quel est ce nouveau document dans le carnet de santé ?

Le carnet de santé va bientôt accueillir un nouveau document. Un guide destiné à un meilleur repérage des troubles du neurodéveloppement va y être intégré. De quoi s'agit-il ?

Un nouveau document dans le carnet de santé. Un guide pour repérer les troubles du neurodéveloppement chez l'enfant, comme l'autisme, les troubles Dys ou les troubles déficit de l'attention, sera bientôt intégré au carnet de santé pour aider les médecins généralistes et les pédiatres dans leur prise en charge, annonce ce jeudi la Délégation interministérielle à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement (TND).

En raison de la prévalence de ces troubles (une personne sur six), le président de la République, Emmanuel Macron, et Fadila Khattabi, ministre chargée des Personnes âgées et des personnes handicapées, ont souhaité que le repérage précoce soit "systématisé", est-il précisé dans un communiqué. Une première version du "Guide de repérage des signes inhabituels de développement chez les enfants de moins de 7 ans" est déjà expérimentée depuis 2020. Une mesure qui a permis de "repérer plus de 68.000 enfants", selon la même source.

Le guide disponible dans les prochaines semaines

Le nouveau guide, dont la grille sera incorporée au carnet de santé "au printemps 2024 pour la version papier et à la fin de l'année pour la version numérique", vient compléter différents points. Parmi eux : l'âge des enfants dépistés. La validité des grilles d'examens a ainsi été précisée non plus en fonction d'un âge donné (six mois par exemple), mais d'une amplitude d'âges (six à 11 mois, 24 à 35 mois...).

Certains examens nécessitant un matériel dont la présence n'était pas systématique dans les cabinets des médecins généralistes ont aussi été supprimés, tandis que des questions sur les troubles neurovisuels, non présents dans la première version, ont été intégrées. Des questions ont également été rajoutées pour mieux repérer les enfants avec trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).

Quant au dépistage des troubles du spectre de l'autisme, il sera affiné grâce à l'ajout de questions permettant de repérer des enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme moins sévère, interrogeant notamment plus en détail sur les interactions sociales.