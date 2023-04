Autisme : une hausse des cas de 317% en seulement 20 ans aux États-Unis ?

Peut-on se fier à ces données ? Pour le savoir, il faut s'intéresser à la source à laquelle se réfère l'association américaine à l'origine de cette courbe, à savoir les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Une institution publique en charge des questions de santé publique aux États-Unis, et qui apparaît donc très sérieuse. Les résultats ici mis en avant sont d'ailleurs assez récents, puisqu'ils ont été dévoilés il y a un mois. On retrouve bien les chiffres avancés, l'évolution correspondant à ce que l'on nomme le taux de prévalence de l'autisme. Celui-ci désigne la part de la population touchée par des troubles ou une pathologie à un moment précis.

Faut-il s'inquiéter d'une telle progression ? Comment l'analyser ? Est-ce similaire en France ? Pour le savoir, TF1info a contacté Brigitte Chamak, chercheuse aux multiples casquettes dont les travaux ont allié la neurobiologie et la sociologie des sciences. D'emblée, elle précise qu'au cours des dernières décennies, "nous avons observé à la fois un élargissement des critères de diagnostic, ainsi qu'une détection plus précoce par un nombre croissant de professionnels". Il n'est donc pas surprenant que l'identification des cas de patients atteints d'autisme progresse fortement. "La définition même de l’autisme a beaucoup évolué depuis les années 1980, on a fait entrer dans le spectre des personnes qui parlent, ce qui n'était pas le cas par le passé. Avant, on parlait d’autisme dans la catégorie des psychoses", ajoute la spécialiste, soulignant que les troubles du spectre autistique peuvent de nos jours décrire des patients aux profils très variés, parmi lesquels les Asperger.