AVC : un nouveau traitement français promet de réduire de moitié la mortalité

Les résultats d'une récente étude menée par des chercheurs français se révèlent porteurs d'espoir concernant le traitement d'AVC. Ils concernent le Glenzocimab, un médicament innovant qui pourrait réduire le risque de décès de plus de 50%. Destiné à fluidifier le sang, ce dernier a vocation à être administré en complément du traitement de référence.

Une meilleure récupération et une moindre mortalité. C'est, en substance, ce qu'ont mis en évidence les résultats de la phase 2 d'un essai clinique concernant le Glenzocimab, un médicament innovant contre les AVC. Publiée ce mardi dans la revue The Lancet Neurology, l'étude "Actimis" d'Acticor Biotech qui a développé ce traitement, a été menée par une équipe de chercheurs français sur plus de 160 patients ayant subi un AVC ischémique aigu (80% des cas en France), dans six pays européens.

"C'est un médicament qui va empêcher la formation des caillots. Mais il ne va pas augmenter le risque hémorragique", a expliqué auprès de France Inter l'un de ses auteurs, le professeur Mikael Mazighi, chef du service neurologie à l’hôpital Lariboisière de Paris.

Baisse du nombre de handicaps graves

Plus en détails, les participants à l'étude ont reçu le Glenzocimab, un médicament qui vise à fluidifier le sang, en supplément du traitement de référence pour les AVC, à savoir la thrombolyse. Verdict : "Les patients ne recevant pas le médicament avaient une mortalité de 19% et les patients recevant le médicament avaient une mortalité réduite à 8%, donc plus de 50% de réduction de la mortalité", détaille Mikael Mazighi.

Chez les patients traités avec le Glenzocimab, une baisse du nombre de handicap grave a également été observée, l'AVC étant la première cause de handicap moteur non-traumatique en France.

Ces résultats devront toutefois être corroborés lors des études de phase 3, soulignent les chercheurs.

A titre de repère, selon la Fondation pour la recherche sur les AVC, le nombre de nouveaux AVC enregistrés en France chaque année est estimé à 150.000, soit un AVC toutes les quatre minutes. L'incidence est en augmentation chez les Français de moins de 65 ans, selon les données de Santé publique France qui précise qu'il s'agit notamment de la première cause de mortalité chez les femmes.