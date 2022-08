AVC, hypertension... La sieste régulière ne serait pas si bénéfique, selon une étude

Comment l'expliquer ? Pour le psychologue clinicien Michael Grandner, qui n'a pas participé à l'étude, ces résultats montrent que la sieste est souvent le signe de problèmes de sommeil. "Bien que faire une sieste en soi ne soit pas nocif, de nombreuses personnes qui font des siestes peuvent le faire en raison d'un mauvais sommeil la nuit. Un mauvais sommeil nocturne est associé à une mauvaise santé, et les siestes ne suffisent pas à compenser cette situation", a-t-il expliqué auprès de CNN.

Ces observations se confirment d'autant plus que la plupart des participants à l'étude qui déclaraient faire régulièrement des siestes fumaient par ailleurs des cigarettes, buvaient quotidiennement, ronflaient, souffraient d'insomnie et déclaraient être plutôt des personnes du soir. Or beaucoup de ces facteurs ont un impact sur la qualité et la quantité du sommeil d'une personne, selon le médecin Raj Dasgupta, professeur associé de médecine clinique à la Keck School of Medicine de l'Université de Californie du Sud.