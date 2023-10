Avec ces 4 conseils, vous ne vous tromperez pas sur le choix de votre crème anti-rides

Grasse, mixte ou à tendance acnéique, connaître son type de peau est essentiel pour choisir les produits les plus adaptés. En effet, en fonction des besoins, il n’est pas nécessaire de faire appel aux mêmes principes actifs. On vous conseille donc de bien analyser votre type de peau avant de faire votre choix parmi toutes les crèmes anti-rides disponibles sur le marché. De même, selon votre âge, certains produits seront plus adaptés. Les peaux jeunes se tourneront vers des crèmes anti-âge avec un faible taux de principes actifs tandis que les peaux matures seront à la recherche de produits plus concentrés par exemple.

Outre son type de peau, il est important de connaître les ingrédients indispensables à retrouver dans la composition d’une bonne crème anti-rides. En effet, il existe des actifs incontournables qui garantissent un produit de qualité et surtout valident son efficacité. On recommande notamment l’utilisation de produits contenant du rétinol (dont de nombreuses études vantent l'efficacité depuis les années 90) et de l'acide hyaluronique. Vous pouvez également vous tourner vers des crèmes enrichies en collagène et en vitamines E, A et C. En revanche, évitez au maximum les produits avec des composants néfastes comme les parabens.