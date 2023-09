Avortement : le nombre d'IVG à son plus haut niveau en France depuis 30 ans

7000 avortements de plus ont été enregistrés en 2022 par rapport à 2019, année qui représentait déjà un record depuis 1990. On était alors, selon la Drees à 15,7 IVG pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans. A contrario, lors des années Covid, 16,2 IVG pour 1000 ont été notés en 2021 et 15,0 pour 1000 en 2020.

Entre 2021 et 2022, "les taux de recours augmentent pour toutes les femmes majeures avec une hausse plus marquée chez les 20-29 ans", note surtout la Drees. Le taux de recours est de 26,9 IVG pour 1000 femmes entre 20 et 24 ans (+ 2,6 points par rapport à 2021) et 28,6 IVG pour 1000 entre 25 et 29 ans (+2,2 points).

Le changement de réglementation avec un allongement de deux semaines (de 12 à 14) du délai légal de recours, prévu dans la loi de mars 2022, "ne suffit pas à expliquer cette augmentation", précise par ailleurs la Drees. Les IVG les plus tardives représentent "moins d’un cinquième du surplus observé par rapport à l’année 2021".