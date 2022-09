Le nombre d'IVG stable en France, mais en baisse chez les femmes les plus jeunes

Peu de variation entre 2020 et 2021. Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse (IVG) est resté pratiquement stable en 2021 par rapport à 2020 en France. Cependant, les chiffres sont en baisse pour les femmes de moins de 25 ans et notamment pour les mineures, selon une étude de la Drees publiée ce mardi. Au total, 223.300 IVG ont été enregistrées en 2021, contre 222.000 en 2020 (année marquée par le premier confinement lié au Covid-19), et 233.000 en 2019, précise l'étude réalisée par la direction des statistiques des ministères sociaux.