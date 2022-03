Bactérie E.coli : une vague de contaminations "d'une ampleur jamais décrite en France"

Dans le détail, 75 cas étaient en cours d'investigation mercredi selon Santé Publique France, dont 41 pour lesquels des syndromes hémolytiques et urémiques "similaires" ont été identifiés, et 34 pour lesquels des analyses supplémentaires étaient en cours. Ces cas, qui provoquent une insuffisance rénale, se manifestent chez les enfants âgés de 1 à 18 ans, et ont déjà entrainé la mort de deux d'entre eux. "Il peut y avoir des complications associées qui touchent le cœur et le cerveau, et on peut avoir également des séquelles assez importantes qui peuvent durer et voire des décès, ce qu'on a malheureusement dans le cadre de cette épidémie", précise encore Gabrielle Jones insistant sur le fait que le syndrome hémolytique et urémique est "rare mais grave".