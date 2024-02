Bactérie E.Coli : deux fillettes hospitalisées après avoir mangé du morbier

Un bébé de 18 mois et une fillette de 7 ans auraient été contaminées par E.Coli fin décembre. Elles ont toutes les deux été hospitalisées dans un état grave. Les deux fillettes auraient consommé du morbier au lait cru avant les fêtes de Noël.

C'est la bactérie qui est au cœur de l'affaire des pizzas Buitoni. E.Coli a de nouveau prouvé à quel point elle pouvait être dangereuse, avec deux nouvelles victimes. Un bébé de 18 mois et une fillette de 7 ans auraient été contaminées fin décembre après avoir consommé un morceau de morbier au lait cru. Clara, la plus petite, est depuis dans l'impossibilité de manger ou de marcher. Elise, la plus grande, a frôlé la mort.

Un avertissement envoyé mi-décembre

Clara a été contaminée le 19 décembre, selon les informations de BFMTV. Placée sous dialyse pendant trois semaines, elle a ensuite été plongée dans un coma artificiel durant 25 jours. Si elle est aujourd'hui réveillée, elle est toujours gravement atteinte. Admise dans un centre de rééducation, la fillette est dans l'impossibilité de manger ou de marcher.

Elise aurait quant à elle été contaminée le 23 décembre. Si, à la veille de Noël, les urgences posent un diagnostic de gastro, la bactérie E.Coli a finalement bien été détectée après l'aggravation de l'état de santé de l'enfant. Prise de convulsions, la fillette a été placée dans un coma artificiel et intubée, affirme BFMTV. Depuis, ses reins sont dysfonctionnels, si bien qu'une greffe serait envisagée.

Deux graves intoxications qui arrivent deux mois après un rappel de plusieurs fromages, suspectés d'être contaminés par cette

bactérie qui avait entraîné la mort de deux enfants en 2022. Sur son site, la plateforme Rappel Conso rappelle que "les Escherichia coli entéro-hémorragiques peuvent entraîner dans la semaine qui suit des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre".