Bactérie E.coli : quels sont les aliments à éviter pour les enfants ?

Deux enfants contaminés par la bactérie E.coli. Ces dernières semaines, dans la région lyonnaise, un bébé de 18 mois et une petite fille de sept ans ont été hospitalisés dans un état grave après avoir été contaminés par la bactérie Escherichia coli. Tous deux avaient consommé du morbier au lait cru. Afin de limiter les risques, plusieurs aliments ne doivent pas être donnés aux enfants.

En 2022, au moment du scandale des pizzas Buitoni, le ministère de la Santé et de la Prévention avait dressé une liste de gestes simples pour ne pas être contaminé par cette bactérie. Outre les traditionnelles mesures d'hygiène - lavage des mains et des ustensiles de cuisine - de nombreux aliments sont déconseillés aux enfants et aux personnes âgées. Parmi eux, le lait, en fonction de sa préparation. "Le lait cru, les fromages à base de lait cru et les produits laitiers à base de lait cru ne doivent pas être consommés par les enfants de moins de cinq ans", préconise ainsi le ministère, qui conseille de "préférer les fromages à pâte cuite", comme l'emmental, le comté, le gruyère ou le beaufort.

Attention à la cuisson de la viande

D'autres aliments doivent être préparés avec précaution, comme la viande. "La viande hachée de bœuf, mais aussi les préparations à base de viande hachée, doivent être bien cuites à cœur", peut-on lire dans cette note. "Les préparations à base de farine (pizza/pâte à cookies/gâteau/à tarte...) ne doivent pas être consommées crues ou peu cuites ; les légumes, la salade, les fruits et les herbes aromatiques, en particulier ceux qui vont être consommés crus, doivent être soigneusement lavés avant consommation."

Gare également aux "plats cuisinés" et autres "restes alimentaires", qui doivent "rapidement être mis au réfrigérateur et suffisamment réchauffés" afin de limiter les risques. En outre, "l'eau non traitée" est par ailleurs fortement déconseillée, y compris lors de baignades dans un lac ou un étang, poursuit le ministère.

Outre l'alimentation, le gouvernement conseille aussi aux familles de prendre des mesures d'hygiène lorsqu'un enfant de moins de cinq ans se trouve au contact d'animaux. "Il faut éviter le contact des très jeunes enfants avec les vaches, veaux, moutons, chèvres, daims, ainsi que leur environnement", indique-t-il, précisant qu'en cas de contact, "le lavage des mains doit être systématique."