Bactérie E.coli : les bons gestes pour éviter la contamination

La conservation est également à surveiller pour une alimentation en toute sécurité. L'OMS, comme le ministère français de la Santé, rappellent l'importance de séparer les produits crus de ceux cuits. Pour ce qui concerne les plats cuisinés et les restes alimentaires, ils "doivent être rapidement mis au réfrigérateur et suffisamment réchauffés" avant une consommation rapide, poursuivent les autorités sanitaires.

Au quotidien, les enfants ne doivent pas non plus boire de l'eau non traitée et éviter d'avaler la tasse pendant leurs baignades. Sur son site internet, l'OMS indique qu'"un certain nombre d’infections à E. coli ont été provoquées par contact avec des eaux à usage récréatif". Dehors, il faut également éviter le contact des moins de cinq ans avec les vaches, veaux, moutons, chèvres, daims, etc. En cas de contact, le lavage des mains doit être systématique.