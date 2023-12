Bâillement : pourquoi dit-on qu’un "bon bâilleur en fait bâiller sept" ?

On dit souvent familièrement qu’un “bon bailleur en fait bâiller sept”, ce qui sous-entend que le bâillement est un réflexe communicatif. Cette contraction des muscles de la mâchoire est un comportement courant chez les êtres humains, ainsi que chez les vertébrés. Contrairement aux idées reçues, le fait de bâiller n’est pas seulement la manifestation d’une profonde fatigue, mais également un acte de bienveillance.

En moyenne, une personne en bonne santé bâille cinq à dix fois par jour. Que ce soit par fatigue, par ennui ou par faim, de nombreuses raisons peuvent nous pousser à bâiller à s’en décrocher la mâchoire. Depuis l’Antiquité, de nombreuses explications scientifiques viennent expliquer ce comportement physiologique aussi courant qu’intriguant. Dans son Traité des Vents, Hypocrate (460 - 377 avant J.-C.) pensait que le bâillement permettait d’évacuer la fièvre. Au XVIIIe siècle, le médecin hollandais Johannes de Gorter imaginait que cette contraction musculaire involontaire permettait d’activer la circulation sanguine pour mieux oxygéner le cerveau. Souvent, il suffit de voir une personne bâiller devant soi pour en avoir envie à son tour. S’agit-il d’un simple mimétisme inconscient ou d’une forme d’empathie ? La réponse n’est pas tranchée.

Une forme d’empathie inconsciente ?

La science s’est maintes fois penchée sur le phénomène. En 2019, des chercheurs américains de l’Université de Stanford ont mis en avant l’implication de l’ocytocine, une hormone qui favorise la confiance et l’empathie. Le bâillement ne serait alors pas une forme d’impolitesse, mais plutôt un signe de compassion envers ses semblables. Selon eux, l’échokinésie du bâillement, le terme scientifique pour évoquer la contagion des bâillements, serait liée à des neurones miroirs, ceux-là mêmes qui nous font nous sentir triste lorsque nous voyons quelqu’un pleurer. Ou à l’inverse, sourire ou rire.

Selon d’autres recherches menées en 2003 par le psychologue Steven Platek de l’Université de Drexel de Philadelphie (Pennsylvanie), plus vous êtes sensibles aux bâillements des autres, plus vous seriez capables de vous mettre à leur place et de partager leurs émotions, relaye un article de Psychology Today. Cela pourrait expliquer pourquoi les personnes qui souffrent d’autisme ou de schizophrénie ne bâillent pas de manière contagieuse comme la plupart des individus.

Les femmes seraient plus sensibles aux bâillements des autres

Toujours d’après la science, ce phénomène comporterait des inégalités liées au genre. En 2016, des chercheurs italiens ont cherché à comprendre les raisons de ces disparités entre les hommes et les femmes. Après avoir récolté plus de 4 000 bâillements d’anonymes dans différents lieux publics, ils ont observé plusieurs choses. L’étude, publiée dans la revue The Royal Society, a d’abord montré que plus deux individus se connaissent, plus ils sont susceptibles de se faire bâiller l’un l’autre. Ensuite, que les femmes étaient plus nombreuses à appliquer cette échokinésie du bâillement lorsqu’une personne bâille près d’elles.

La raison, selon eux ? Les femmes possèderaient plus d’empathie que les hommes. Plusieurs siècles après les recherches de Johannes de Gorter, il semblerait que l’on ne sache pas encore avec certitude pourquoi l’être humain réitère ce comportement plusieurs fois par jour. Pour certains, cela stimulerait notre vigilance, pour d’autres, il permettrait de retrouver le calme après un épisode de stress ou d’anxiété. Enfin, il peut aussi fournir la preuve de certaines maladies du système nerveux central, comme une hypertension intracrânienne, mais aussi une sclérose en plaques ou certaines formes d’épilepsie.