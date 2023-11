Ballonnements : ces aliments qui aident à les prévenir et à les combattre

Si vous y êtes sujet(te), il faut écarter certains légumes, comme les champignons, les différentes variétés de choux, le brocoli et les artichauts. Faites une croix parmi les légumineuses sur les flageolets, les haricots rouges, les petits pois et les pois chiches. Privilégiez plutôt les légumes verts et à feuilles (haricots verts, épinards, jeunes pousses de salades). Du côté des fruits, les poires, les pêches, les pommes, les prunes et les cerises sont déconseillées. Vous pouvez miser en revanche sur les kiwis, les bananes, crues ou cuites, les fraises, les framboises, les melons et les ananas dont les fibres tendres sont bien tolérées. Mais veillez à ce qu’ils soient suffisamment mûrs. Quant aux féculents, ils ne sont pas prohibés, mais il est préférable de s’orienter vers ceux qui ne renferment pas de gluten, une protéine qui est peut être irritante. Bannissez ceux qui sont à base de blé, d’orge, d’avoine, d’épeautre et de seigle. Misez sur le riz, le soja, le quinoa, le sarrasin, le tapioca, le millet et le sésame qui n’en contiennent pas et peuvent être consommés sans problème. Tournez-vous aussi vers ces bonnes céréales au moment d’acheter votre pain.