Bassin d'Arcachon, Calvados, Manche… comment expliquer la contamination des huîtres ?

Les huîtres de plusieurs territoires de France - Calvados, Manche, Bassin d'Arcachon - sont interdites à la vente en cette fin d'année. En cause, des problèmes sanitaires potentiellement liés à un virus. Comment expliquer de telles contaminations ?

C'est presque un comble à cette période de l'année : une partie des huîtres de France est interdite à la vente au moment des fêtes. Tout a commencé par les huîtres du Bassin d'Arcachon qui, jeudi 28 décembre, ont été temporairement interdites à la vente après "plusieurs cas de toxi-infections alimentaires collectives", potentiellement liées à la présence d'un "norovirus". Puis le lendemain, la commercialisation des huîtres produites dans certains secteurs littoraux du Calvados et de la Manche a, elle aussi, été suspendue en raison de "problèmes sanitaires".

Dans ces trois territoires, des "cas de toxi-infections alimentaires collectives", ont été observés. "Les symptômes sont ceux de la gastro-entérite aiguë", ont détaillé les préfectures du Calvados et de la Manche dans deux communiqués séparés. Les "enquêtes de traçabilité et des analyses menées sur des huîtres en élevage indiquent qu'une contamination des huîtres" de certains secteurs "est en cause", a précisé la préfecture du Calvados. D'où vient-elle ?

La saturation des réseaux d'eaux en cause ?

Cette contamination, le "norovirus" pourrait en être à l'origine. C'est ce virus qui provoque la gastro-entérite. D'après Santé publique France, il peut se retrouver sur les huîtres via deux situations distinctes. La première ? Lors "de la préparation des repas par une personne porteuse du virus", explique l'agence sanitaire. La deuxième ? Directement "à la production, par contact avec des eaux souillées par des déjections".

Cette seconde hypothèse est redoutée par les ostréiculteurs. Dans un communiqué du Comité régional de conchyliculture Arcachon Aquitaine, la profession se dit "victime de la saturation des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales" qui engendre "des débordements dans le milieu naturel" contaminant les zones de production. Depuis la fin du mois d'octobre, la façade ouest de l'Hexagone a été abondamment arrosée, notamment avec des successions de tempêtes début novembre. C'est d'ailleurs déjà ce qui avait été suspecté en 2021, lors d'une précédente interdiction de vente des coquillages du Bassin d'Arcachon : les pluies diluviennes du mois de février avaient alors pu entraîner un mélange entre les eaux usées et les eaux de pluie, ce qui a pu contaminer les zones de production.

Une fois l'huître contaminée, le "norovirus" se transmet à l'être humain lors de l'alimentation, et provoque une gastro-entérite entre un et trois jours plus tard, selon la période d'incubation. "De la diarrhée, des vomissements, des douleurs abdominales et parfois de la fièvre" peuvent alors être ressentis durant quelques jours, selon Santé publique France. Si la maladie passe généralement rapidement, "la principale complication est la déshydratation aiguë qui survient le plus souvent aux âges extrêmes de la vie", prévient l'agence sanitaire.