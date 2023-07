Belgique : une usine Ferrero fermée temporairement après la découverte de salmonelle

Une mesure préventive. Quelques jours après la découverte de traces de salmonelle sur le site, lors de procédures de contrôle, l'usine Ferrero d'Arlon a annoncé vendredi fermer ses portes à titre provisoire. Près d'un an après le scandale, l'activité du site, qui assure près de 7% de la production mondiale de Kinder, va cesser pendant un mois. Néanmoins, cette fois, c'est dans l'environnement, et plus précisément des "plinthes au mur", qu'a été détectée la salmonelle, précise un porte-parole de Ferrero France, au Parisien.