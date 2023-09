Bronchiolite : 5 questions sur le traitement préventif disponible dès aujourd'hui

Le Beyfortus est un traitement préventif qui vise à éviter les formes graves de la bronchiolite qui conduisent à une hospitalisation. Plus concrètement, ce dernier vise à protéger contre le virus respiratoire syncytial (VRS), qui est la cause la plus fréquente de bronchiolite chez les moins de deux ans. Cela prend la forme d'une piqure unique dans la cuisse du bébé à l’aide d’une "seringue déjà pré-remplie", précise l'ANSM.

À noter qu'en dépit d'un mode d'administration identique, le sérum injecté n’est pas un vaccin, mais un traitement par anticorps monoclonal. En d'autres termes, les jeunes patients reçoivent par injection les anticorps nécessaires pour être protégés contre la bronchiolite.