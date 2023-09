Biscuits, sauces, sorbet... Les émulsifiants pourraient aggraver le risque cardiovasculaire

Y a-t-il un lien entre le développement de maladies cardiovasculaires et la consommation d'émulsifiants ? Une étude réalisée par plusieurs centres de recherches français (Inserm, INRAE, université Sorbonne-Paris Nord...) et parue ce jeudi dans le British Medical Journal fait en tout cas l'hypothèse d'un "risque accru" de telles pathologies à cause de la présence de ces substances dans de nombreux aliments transformés.