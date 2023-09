Bisphénol A : 92% des Européens en ont dans leur organisme, le seuil de dangerosité dépassé en France

Un nouveau rapport qui souligne l'étendue du problème. Ce jeudi, l'Agence européenne de l'environnement (AEE) a dévoilé les résultats d'une étude relative au bisphénol A, le plus connu des perturbateurs endocriniens. Et les résultats sont implacables. Les analyses d'urine menées entre 2014 et 2020 sur 2756 Européens vivant dans 11 pays – Croatie, République tchèque, Danemark, France, Finlande, Allemagne, Islande, Luxembourg, Pologne, Portugal et Suisse – montrent que la substance a été détectée chez 92% des participants.

Plus inquiétant encore, le seuil à partir duquel le bisphénol A est considéré comme dangereux pour la santé humaine est dépassé à des degrés importants dans l'ensemble des pays étudiés. En Suisse, les niveaux de bisphénol A détectés chez les participants dépassent le seuil dans 71% des cas. En France, au Luxembourg et au Portugal, 100% des cas sont concernés par un dépassement du seuil.